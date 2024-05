Thbilisi laval protestima asunud Tsahkna: ma ei läinud sinna Gruusia valitsuse tagasiastumist nõudma

Gruusiat on haaranud protestilained, tuhanded inimesed avaldavad meelt valitsuse koostatud „Vene seaduse“ vastu, mis piirab oluliselt kodanikuühenduste ja meedia tegevusvabadust ning võib Gruusial ära lõigata tee Euroopa Liitu. Teisipäeval kiitis parlament seaduse heaks ning kuigi Gruusia president lubas seaduseelnõule veto kehtestada, on parlamendil võimalik see tühistada.