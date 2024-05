Ukrainlased peavad rinda pistma eluasemeprobleemidega. „Kui kuuldi, et oleme Ukrainast ja meil on kolm last, siis korterit anda ei tahetud“

Peamine raskus, millega pea iga Ukraina põgenik on kokku puutunud, on eluasemeküsimus. Eesti võimud on sõja eest põgenenud ukrainlasi esimesest päevast peale eluasemega aidanud – andnud hotellitubasid, aidanud sõlmida üürilepinguid ja toetanud rahaliselt sissetuleku puudumise korral. Kuid tegelikkuses on elamispinna leidmine osutunud üsna keeruliseks isegi neil, kellel on olnud stabiilne sissetulek.