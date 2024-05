Vihane Kadõrov utsitab Eestile raketirünnakut korraldama. Tsahkna: see näitab, et oleme õigel teel

Kadõrov märkis postituses, et Eesti on alati silma paistnud Venemaa-vastase poliitika poolest. „Aga meil ei ole ka õigust rahulikult vaadata, kuidas meie naaber püüab oma riigile maksimaalselt kahju teha,“ kirjutas ta, lisades, et säärastele sammudele tuleb vastata otsustavalt ja karmilt. „Seetõttu usun, et punktid, kus võetakse vastu selliseid otsuseid meie riigi jultunud röövimiseks, peaksid olema raketilöögi sihtmärk number üks!“