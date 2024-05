Puudega vene poiss läks kodust kaugele kooli ja õppis eesti keele selgeks. Tänu sellele saab ta nüüd tööl käia

Murest ülemineku ees on selle õppeaasta jooksul räägitud palju. Kuid selle kõrval on tähelepanuta jäänud elulised lood venekeelsetest lastest, kes on oma elus teinud kannapöörde ja suundunud vene koolist eesti kooli. Veelgi enam, sellises tormilises elukeerises võib vee peale jääda ka erivajadustega laps.