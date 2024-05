Kaitseväe luurekeskuse ülem: Harkivi linna juurde Vene üksused lähinädalatel ei jõua

„Tõenäoliselt näitab see ikkagi seda, et Kreml on tuvastanud, et konflikt Ukrainaga kestab veel pikalt ning Šoigu väljavahetamine pigem annab alust hinnata seda, et Kreml ei ole rahul ennekõike sellega kuidas on kasutatud kaitseeelarvet, sest me oleme näinud ka rida vahistamisi kaitseministri asetäitjate hulgas. Tõenäoliselt uue kaitseministriga soovitakse parandada seda olukorda, et rohkem raha, mis on mõeldud kaitseotstabeks jõuaks ka põllule, et see ei läheks korruptsiooniga liiga palju vasakule.“