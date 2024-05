TOIDUPANGA TELGITAGUSED | „Me ei tea, mida annetatud rahaga tehti“

Sotsiaalministeeriumi kaudu on alates 2019. aastast toidupangale ehk SA-le Eesti-Hollandi Heategevusfond (EHHF) edastatud eri projektide raames kokku üle 4,6 miljoni euro avalikku raha. Viimase, praegu veel kehtiva hankelepinguga on EHHF-ile lubatud 2,5 miljonit eurot selle eest, et nad toidupoodidest annetatud toitu päästaksid: selle poodidest oma ladudesse transpordiksid, seal sorteeriksid ja pakid abivajajatele jagaksid. Seda tööd ongi toidupangad üle Eesti teinud.