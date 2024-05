Putin: Venemaal ei ole plaani Harkivit ära võtta

„Mis puudutab seda, mis toimub Harkivi suunal. See on samuti nende süü, sest nad annavad tuld ja jätkavad kahjuks tule andmist piiriäärsete territooriumide, sealhulgas Belgorodi elamukvartalitele,“ lausus Putin tänasel pressikonverentsil.

„Seal hukkuvad ju tsiviilisikud. Kõik on ju selge. Annavad tuld otse kesklinnale, elamukvartalitele. Ja ma olen öelnud avalikult, et kui see jätkub, oleme me sunnitud looma julgeolekutsooni, sanitaartsooni. Seda me teemegi,“ teatas Putin.