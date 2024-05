Tartu Hüpoteeklaenu kontor sai kümneaastaseks!

Hüpoteeklaenu juhi Toomas Paju sõnul oli Tartu esindus Hüpoteeklaenu esimene kontor väljaspool Tallinna. „Meie jaoks on tähtis olla oma klientidele lähedal ja pakkuda personaalset teenust. Kuna Tartus õnnestus see väga hästi, andis see julgust ka järgmistes linnades kontorid avada,“ ütleb Paju.

„Suur roll selles edus on meie Tartu esinduse esimesel töötajal, kes on siin panustanud kontori avamisest alates – ehk täpselt kümme aastat. Annika Vään on Tartus kasvatanud Hüpoteeklaenu töömahu nii suureks, et praeguseks on meil Tartus juba tööl neli inimest ja see kasv jätkub,“ kiidab Paju.

„Suur tänu ka Margit Rootsile, kes on meie juures olnud samuti soliidsed kuus aastat! Lisaks meie Tartu tiimile – Annika, Margit, Elise ja Elisabeth – tahan tänada koostöö eest meie kliente, kellest nii mõnestki on saanud meie püsikliendid ja oleme teinud koos palju edukaid projekte,“ ütleb Toomas Paju.

Tartu kontori staažikaim töötaja Annika Vään meenutab, et kümme aastat tagasi alustas ta üksinda Tartus Raekoja platsis ühes tillukeses kontoritoas. „Tänaseks oleme kolinud suuremasse kontorisse Ülikooli tänavale ja meie tiim on juba neljaliikmeline. Tegelikult tunneme juba, et ka siin kontoris jääb ruumi väheks,“ ütleb Vään.

Kuigi Hüpoteeklaenul oli ka enne Tartu kontori avamist Lõuna-Eestis kliente, hakkas kliendibaas kiiremini kasvama just pärast esinduse avamist.

„Laenu saab küll taotleda ka internetist, aga tegelikult tahavad inimesed ikkagi kohapeale tulla,“ selgitab Annika Vään, lisades, et kohapealne esindus annab ka klientidele teatud kindluse. Inimesed soovivad enne laenuotsuse tegemist asjad põhjalikult läbi arutada ja nõu küsida, sest laenu võtmine on tundlik teema.

Lisaväärtusena toob Vään välja, et kohapeal töötades on neil parem ülevaade piirkonnas toimuvast. „Näiteks oleme õla alla pannud mitmetele ridaelamuprojektidele, suurarendustele ja elamurajoonidele Tartu linnas,“ loetleb ta häid näiteid, mis on Hüpoteeklaenu abiga valminud.

Tartu kontor kutsub külla