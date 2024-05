Zelenskõi: Ukraina relvajõud stabiliseerisid olukorra Harkivi oblastis. Venelased jõudsid kuni 10 kilomeetri kaugusele piirist

Zelenskõi rõhutas, et „betoonkaitseliinini“ vaenlane ei jõudnud, ja see, et mõni nii räägib, on halb. Zelenskõi sõnul jõudsid venelased ainult esimese liinini.

„Esimene liin ei ole piir, seal on võimatu ehitada, sest vastavate relvade tõttu, millega töötaksid venelased, meie inimesed hukkuksid. Just seal nad praegu asuvadki. See on esimene liin, liin, mille ehitasid sõjas, pideva tule all meie sõjaväelased. Esimest ja teist liini ehitavad sõjaväelased, aga kolmanda liini ehitavad kohalikud võimud. See on kõige võimsam, mitte sellepärast, et nad on sõjaväelastest paremad, vaid lihtsalt sellepärast, et see on kaugemal relvadest, mürskudest ja tulest,“ ütles Zelenskõi.