Toimiv sisuturundus sünnib koostöös

Hea sisuturundus kasvatab brändi nähtavust ja usaldusväärsust. Regulaarselt avaldatud kvaliteetne sisu on aidanud nii mõnelgi kaubamärgil saada oma kategoorias arvamusliidriks. Näiteks kui ettevõte avaldab pidevalt informatiivseid artikleid ja blogipostitusi, hakkavad lugejad nägema seda usaldusväärse allikana, mis tõstab ka brändi tuntust ning autoriteeti.

Veebis silma jääda pole kerge

Otsingumootorid armastavad värsket ja asjakohast sisu, kuid asja eest teist taga seda lugejale välja pakkuma ei kipu. Siin ongi esimene põhjus, miks eksperdi kaasamine on parem mõte, kui kõik ise valmis pusida ja tulemust ootama jääda.

Hästi optimeeritud õigete märksõnadega sisul on potentsiaali otsingulehtedel kõrgemale tõusta, mis toob endaga rohkem loomulikku liiklust sinu kodulehele. Loomulikult eeldusel, et sisuturunduse enda sisu saab nii kvaliteetne, et sihtrühma kõnetab. Seda kõike oskab Delfi teha.

Sisuturundus ei ole aga ainult liikluse kasvatamine, vaid aitab potentsiaalseid kliente soovitud moel tegutsema suunata. Hästi planeeritud sisu võib suurendada osalusmäära märkimisväärselt. Näiteks aitab kasulikke näpunäiteid sisaldav artikkel teha teadlikku ostuotsust, mis suurendab tõenäosust, et valitakse just sinu pakutav teenus või toode.

Kuidas alustada?

Esmalt pead tundma oma sihtrühma. Enne sisu loomist on oluline mõista, kellele sisuturundus suunatud on ja mida kõnetatavad inimesed vajavad ning ootavad. Mida rohkem oma „publikut“ tead, seda täpsemat sisu saad neile pakkuda. Kindlasti aga väärtuslikku ja asjakohast sisu! Sellist, mis lahendab probleeme, vastab küsimustele ja pakub tarvilikku teavet. Järjepidevus on seejuures võtmetähtsusega.

Millest hoiduda?

Kuigi sisuturunduse eesmärk on toetada müüki, ei tohiks sisu olla liiga müügile orienteeritud. Üldislt hammustab tarbija läbi ka hoolikalt peitu pandud reklaamisõnumi, kuid on valmis seda sulle n-ö andestama, kui sisu ise on talle piisavalt ahvatlev ja kasulik. Liiga usin müügijutt aga peletab lugeja paugupealt.