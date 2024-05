Xi teatas, et Ukraina küsimuse lahendamiseks tuleb luua uus julgeolekuarhitektuur

„Fundamentaalne lahendus Ukraina kriisile on koostöö tasakaalustatud, efektiivse ja vastupidava uue julgeolekuarhitektuuri loomiseks,“ vahendas Hiina välisministeerium täna Xi sõnu mitteametlikul kohtumisel külas viibiva Venemaa presidendi Vladimir Putiniga , teatab Interfax.

Teates öeldakse, et olles tutvustanud Putinile Hiina seisukohta Ukraina probleemi kohta, rõhutas Xi, et igasuguse tõsise probleemi lahendus peab olema suunatud mitte ainult sümptomite kõrvaldamisele, vaid ka algpõhjuse kõrvaldamisele. Vaja on orienteeruda nii praegusele kui ka pikaajalisele perspektiivile, ütles Xi.