Millal oleks mõistlik kasutada probiootikume?

Tegelikult on vastus sellele küsimusele lihtne. Probiootikume tuleks kasutada siis, kui seedimine on korrast ära: on tekkinud kõhulahtisus, gaaside kogunemine, puhitus või raskustunne kõhus. Vähem teatakse seda, et probiootikumidest on sageli abi ka raskendatud seedimise ja kõhukinnisuse korral. Kõigil neil kirjeldatud juhtudel on enamasti algpõhjuseks see, et meie soolestiku mikrobioomi tasakaal on rikutud ja võimust on võtmas kahjulikud bakterid. Siit saad lugeda, mis põhjustab soole mikrofloora tasakaalu muutusi ja kuidas valida kõige paremini toimiv probiootikum.