Trumpi endine eriesindaja Delfile: ärge eeldage, et teate Trumpi NATO-poliitikat. Ta ei tea seda veel isegi

Volkeri sõnul ei maksa eeldada, et Trump oleks presidendivalimiste võidu korral tingimata valmis NATO-t lõhkuma, Ukraina hülgama ja Venemaaga suhteid parandama, nagu usuvad paljud Euroopa vaatlejad ja poliitikud. Arukam oleks käituda Trumpiga proaktiivselt ja hoiduda süüdistustest ning kaeblemisest, lisas ta.

„Esiteks, keegi ei tea, milline tema poliitika olema hakkab, arvan, et ta ei tea seda täie kindlusega isegi,“ ütles Volker Delfile. „Ta on väga tehingukeskne. Aga on paar asja, millele ma juhiks tähelepanu. Kui ta oli president, siis vaatamata kogu NATO-teemalisele kaeblemisele tegelikult sanktsioonid Venemaa vastu suurenesid, lõppes osade relvade tarnimise keeld Ukrainale, suleti Vene konsulaat San Franciscos, mida kasutati ainult spioneerimiseks. Suurendati USA kohalolekut Euroopas, sealhulgas liigutati neid kaugemale NATO idapiirile, eeskätt Poolasse, aga ka Balti riikidesse. Seega ta tegi palju samme, mis tulid tollal kasuks.“