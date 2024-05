Pärtel-Peeter Pere umbusaldamine kukkus läbi

EKRE ja Keskerakonna fraktsiooni liikmete sõnul kuu algul leiavad nad ühiselt, et Tallinnas ei tohi olla võimu juures abilinnapea, kelle kommunikatsioon kriitilises olukorras on puudulik, ennast õigustav ja linlasi solvav. Nende sõnul tegi opositsioonis olles jõuliselt tänavapuhastust kritiseerinud Pere tegi läbimõtlemata personaliotsuseid ning näitas abilinnapeana esimese kriitilise olukorra saabudes, et ei saa pingelises olukorras tööga hakkama.