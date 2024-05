26 aastat tagasi kadunud alžeerlane päästeti naabri vangistusest

Tema perekond kartis, et ta oli rahutuste ajal hinnanguliselt 200 000 tapetu või 20 000 röövitu hulgas.

Nüüdseks 45-aastane mees leiti vaid 200 meetri kauguselt tema lapsepõlvekodust. Nimelt oli ta heinakuhjade all asuvas naabri lambalaudas.

Omran avastati tänu riigiprokuratuurile saadetud kaebusele, milles väideti, et kadunud mees viibis ühe oma naabri lambalaudas, ütles kohtunik.

Ametnikud kinnitasid, et pidasid kinni 61-aastase mehe, keda kahtlustatakse Omrani vangis hoidmises. Kahtlustatav üritas väidetavalt sündmuskohalt põgeneda, kuid katse nurjati ja ta peeti kinni, ütles kohtuametnik.

Ministeerium teatas, et uurimine on veel pooleli ning Omran on saamas meditsiinilist ja psühholoogilist abi.