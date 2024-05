Tallinna linnavolikogu hääletas SA Vene Lütseumi sulgemise poolt hoolimata Keskerakonna saadikute vastupunnimisest

Sihtasutus loodi 2012. aastal toonase abilinnapea Mihhail Kõlvarti eestvedamisel. See loodi Tallinna Linnamäe vene lütseumi juurde, mida juhtis legendaarne direktor Sergei Garanža, kes ei saanud kuidagi eesti keelt selgeks (see päädis alles 2022. aastal sellega, et Garanža kaotas töö.)