VIDEOD | Lennart Meri konverentsi teine päev. Kuidas keerulisel ajastul koos edasi liikuda?

Arutelu „75 aastat NATO-t: Mida on sel suvel Washingtonis tähistada?“ arutles, kuidas ühtivad omavahel NATO tegelik ja kavandatav võimekus. Räägiti ka Ukraina liitumistaotlusest ning vahetati mõtteid selle üle, kuidas NATO-l on õnnestunud täita Madridi ja Vilniuse otsused. Kuidas on NATO tulnud toime Ukraina sõjaga?

USA senaator Arthur Vandenberg ütles 1947. aastal külma sõja alguses, et USA enda sisepoliitilised erimeelsused jäägu suhetest teiste riikidega välja. Viimasel ajal aga paistab, et sellest põhimõttest enam eriti lugu ei peetagi. Ukraina, Taiwani ja kauaaegse liitlase Iisraeli abipaketid jäid mitmeks kuuks USA parlamendi esindajatekotta toppama. Tundub, et ameeriklased on pidevatest sõdadest tüdinud ja tahavad nüüd rohkem keskenduda sisepoliitilistele küsimustele. On see tõesti nii? Mida on oodata novembris toimuvatelt USA presidendivalimistelt? Kuidas tagada, et mõlemal pool Atlandi ookeani ollakse välis- ja julgeolekupoliitilistes küsimustes ühel lainel?