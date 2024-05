OTSE | Lennart Meri konverentsi teine päev. Mida teha Venemaa ja Hiina narratiividega?

Konverentsi direktor Helga Kalm sõnas, et seekordne konverents toimub välispoliitiliselt huvitaval ja keerulisel ajal. „Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas on möödas üle kahe aasta. Pinged Lähis-Idas ja Kaukaasias kasvavad ja olukord Aasias on jätkuvalt pinev. Pandeemia ja sõjad on tekitanud paljudes inimestes üle maailma ebakindlust.“