EL uurib sõltuvust tekitavaid algoritme Meta sotsiaalmeediaplatvormidel

Meta ei pruugi olla piisavalt hinnanud riske, et alaealised kasutajad pääsevad Facebooki ja Instagrami ning näevad sobimatut sisu, ütles komisjon. Ettevõte ei pruugi olla kasutusele võtnud piisavalt tõhusaid tööriistu, et kontrollida kasutajate vanust ja takistada lastel juurdepääsu oma platvormidele.

„Soovime, et noortel oleks veebis turvaline ja eakohane kogemus ning oleme kümme aastaga töötanud välja rohkem kui 50 tööriista ja poliitikat, mis on mõeldud nende kaitsmiseks,“ ütles Meta pressiesindaja Ben Walters. „See on väljakutse, millega kogu tööstus silmitsi seisab ja me ootame oma töö üksikasjade jagamist Euroopa Komisjoniga,“ lisas ta.