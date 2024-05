„Esimene suudlus“ | Euroopa eksperdid kogunevad kultuuripalinna edendama seksuaalteadlikkust

Konverentsi osalejad saavad muuhulgas ülevaate noorte ootustest seksuaalharidusele ning erinevatest võimalustest, kuidas antud teemasid noortega tänapäevasemalt käsitleda. Muuhulgas saab Kogeda VR-lahendust „Armastuse emotsioonid“, osaleda e-viktoriinil ja orgasmilabori töötoas.

„Noorte kogemused on üle Eesti väga erinevad. On eesrindlikke spetsialiste koolides, kes seksuaaltervise teemasid laialdaselt arutavad, kuid ka neid, kes praktiliselt üldse mitte,“ rääkis haridusprogrammi projektijuht Kristel Jakobson-Pallo. Tema sõnul on oluline kaasata erinevad osapooli, kes noorega moel või teisel kokku puutuvad. Seda selleks, et leida viise, kuidas senisest paremini tänapäeva noorte ootustele vastata ja neid toetada eneseks kujunemise protsessis.

Konverentsi avasõnad keskenduvad küsimusele, mida iseendaks kasvamine tähendab ja mis tekitab noorele selle jaoks vajaliku keskkonna. Teises paneelis arutletakse inimeseõpetusest ja seksuaalharidusest läbi noorte silmade.

Osaleda saab viies praktilistes töötoas. Politseikapten Maarja Punak räägib interneti ohtudest seksuaalharidusele. „Seksuaalteadlikkus peaks olema kooli ja kodu koostöö – kui lood jõuavad meieni, on juba väga halvasti. Noored ei pruugi seksi teemal nõu küsides olla allikakriitilised ning võivad sattuda suhtlusesse pahatahtlike inimestega, kes annavad tervisele ohtlikke soovitusi või naeruvääristavad neid – halvimal juhul vestlevad nad pedofiiliga“ rääkis Punak. „Meile on teada, et valede kavatsustega inimesed käivad nendes foorumites, sest veebis suheldes on kerge esineda kellegi teisena“ lisas ta.

Paneelarutelusid viivad läbi kasvatuspsühholoog Merilin Mandel, inimeseõpetuse ühingu juhatuse liige Silja Piir, Kärdla kooli direktor Margit Kagadze ja noorsootöö spetsialist Markos Parve. Arutelu modereerib täiskasvanute koolitaja Trine Tamm. Oma magistritööd tutvustab Katriin Kütt-Oad, milles ta uuris noorte ootusi ja arusaamasid seksuaalharidusest.