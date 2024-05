Kaitseminister Pevkur kohtus Iisraeli parlamendi esindajaga: Iisrael plaanib sõda jätkata

Kaitseminister Hanno Pevkur kohtus täna Lennart Meri konverentsi väisava Iisraeli parlamendi välis- ja kaitsekomisjoni esimehe Yuli Yoel Edelsteiniga. „Arutasime olukorda Gazas ja mul oli huvi kuulda, mis väljavaateid Iisrael ise edasiseks näeb. Tuleb tõdeda, et Iisraeli seisukohad ei ole muutunud. Iisrael soovib jätkuvalt muuta Hamasi võitlusvõimetuks,“ ütles Pevkur.

Gaza on sügavas humanitaarkriisis. Gaza andmetel on hukkunud vähemalt 35 000 ja Iisraeli andmetel 16 000-20 000 tsiviilisikut. Veerand Gaza 2,3 miljonist kannatavad toidupuuduse all.

„Iisraeli vaade on, et neil on õigus oma riiki kaitsta. Nende poolt vaadates kasutab Hamas sõjas väga õigusvastaseid võimalusi, aga kahjuks see pilt ei ole ühene,“ sõnas minister. „Ma küsisin otse, milline on nende arvates tsiviilisikute olukord ja Edelsteini vastus oli, et nad on tsiviilisikutel maksimaalselt võimaldanud turvalisse piirkonda liikuda. Iisraelil on ka muidugi keeruline, sest Hamas on valinud tegutsemiseks geriljataktika ja nad ründavad tsiviilisikute riietes,“ vahendas Pevkur.

Samuti rääkisid Edelstein ja Pevkur sellest, millised on rahuplaani perspektiiv. USA ametnikud on survestanud Iisraeli sõjajärgse Gaza plaani koostamiseks, aga Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnul tuleb kõigepealt Hamas lahinguväljal hävitada. „Edelstein selgitas, et Iisrael on valmis rahuplaani oma tingimustel arutama ja et Iisrael möönab, et rahvusvaheline kogukond - eelkõige Egiptus - peavad olema kaasatud,“ rääkis Pevkur.

Mis saab edasi? Relvarahu läbirääkimised on ummikus ja USA suurendab survet Iisraelile, et see nõustuks poliitilise plaaniga Gazas juba enam kui pool aastat kestnud sõja lõpetamiseks. USA kardab, et Iisraeli sõjaline lähenemine ei suuda Hamasi vastu lõplikku lööki anda ja vaja on ikkagi läheneda poliitiliselt. Pealegi süvendab kestev sõda Gaza humanitaarkatastroofi.