EP ERISAADE | Valitsuse töö on osalt halvatud. Peale valimiste teema on õhus Kaja Kallase personaalküsimus

Nimelt ei taheta praegu väga ebameeldivaid otsuseid langetada. On ju valimistel vaja hästi esineda ja pealegi pole teada, mis saab peaminister Kaja Kallasest. Too rõhutab intervjuudes kogu aeg, et on ju Eesti peaministri rollis. Pärast valimisi aga selgub seegi, kas Eesti saab Euroopa Komisjonis magusa koha, mille võiks siis võtta Kallas. See on kõik teoreetilise arutlemise teema ega olene suures plaanis meist endist, jääb Moora jutust kõlama.