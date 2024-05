Ukraina droonid ründasid väidetavalt Vene kaitsetööstusettevõtet Tulas

Vene meedia on teatanud, et Tula oblastis töötas öösel õhutõrje ja tulistati alla kaks drooni.

Avalikest allikatest on teada, et Bazalt on üks Venemaa tähtsamaid kaitsetööstusettevõtteid, mis toodab relvastust ja laskemoona kõigile väeliikidele.