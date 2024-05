Fico tulistajale esitati süüdistus ettekavatsetud tapmise katses

Markíza TV andmetel ütles Čintula esimesel ülekuulamisel, et plaanis rünnakut mõne päeva ette ja kavatses peaministrit ainult vigastada, mitte tappa.

Varem ütles Slovakkia siseminister Matúš Šutaj-Eštok, et rünnak pandi toime poliitilistel põhjustel.

On selgunud ka, et Čintula on olnud seaduslik relvaomanik üle 30 aasta.