USA armeele kuuluvas venekeelses kõrbelinnas toimuvad lahingud iga päev. Elanikeks on näitlejad, kuid maju lastakse õhku päriselt

California Mojave kõrbes mööda elutute mägede ja kurude vahel looklevat pikka ja konarlikku teed sõites jõuab ühel hetkel asulani, mis pole nagu teised. Esimese kummalise vaatepildina tõmbab horisondil pilku kahvatusinise minareti tipus asuv kuldne sibulkuppel. Lähemale jõudes on näha, et selle jalamil asuvad karbikujulised liivakarva majad, mille vahele jääb kitsaste tänavate võrgustik.

Peatänaval käib täie hooga kauplemine. Osa majakatustest on kaunistatud dekoratiivsete sakkidega, teiste katustel on suured plastikust veetünnid. Mõnel pool näeb ebamäärase Lähis-Ida varjundiga sammastikku. Asula keskmest eemaldudes muutuvad hooned lihtsamaks ja asenduvad tühjade hallide kastidega, mille sees on vaid aknakujulised avad.