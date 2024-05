FOTOD | Häädemeeste vallas toimus kolmikavarii, üks autojuht viidi haiglasse

Pärnu politseijaoskonna välijuht Knut Kaarel Kohv ütles, et liiklusõnnetus toimus Tallinn-Pärnu-Ikla ja Tõitoja-Häädemeeste tee ristmikul.

Kohvi sõnul said õnnetuses kannatada nii sõiduauto kui ka mõlemad veokid, millest lekkis kütust. Avariis sai viga sõiduautot juhtinud 84-aastane mees, kelle kiirabi haiglasse toimetas. Kohv nentis, et tema vigastused on selgitamisel.