Tallinna võimuliit juba lõhki? Isamaa pole keelenõude pikendamisega rahul: koalitsioonilepet rikuti!

Isamaa sai eile avalikest kanalitest teada, et Tallinnal küpseb plaan paluda eestikeelsele õppele üleminekuks pikendust, rääkis täna Delfile isamaalane ja abilinnapea Karl Sander Kase. Nimelt teatas eile linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE), et Tallinnas on 350 õpetajat, kes jätkavad sügisest vene keeles õpetamist. Praegu nõutakse neilt eesti keele B2-tasemel oskust, kuid tõenäoliselt ei täida nad seda nõuet uue kooliaasta alguseks. Nendele soovib Tallinna linn anda keeleeksami sooritamiseks lisaaega. Juttu oli kaheaastasest ajapikendusest.