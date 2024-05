VIDEO | Lennart Meri konverents startis küsimusega, kuidas Euroopat tugevamaks muuta

Paneelis osalenute üldine meelsus oli, et viimased paar aastat on tõestanud, et Euroopa võib olla tugev geopoliitiline tegelane, kuid iseasi küsimus on, kas EL-il õnnestub selliselt jätkata. Mõttekoja German Marshall Fund East direktor Michał Baranowski sõnul on Euroopa geopoliitilise jõuna selgelt ärkamas, kuid arvestades ohu ulatust, on küsitav, kas seda tehakse piisavalt kiiresti. „Euroopal on veel palju kodutööd teha ja olen selle pärast väga mures,“ sõnas ta. Euroopal tuleks oluliselt suurendada oma kaitsevalmidust ning senisest rohkem Ukrainat toetada, arvas ta, lisades, et selleks tuleks tagada jätkusuutlik rahastus Euroopa kaitsmiseks ja luua kaitsefond.

Kas Venemaa täiemahuline agressioon Ukraina vastu on muutnud Euroopa Liidu (EL) geopoliitiliseks jõuks? Sellise küsimusega alustati Lennart Meri konverentsi avaaruelu Hea uus ilm – tugevama Euroopa loomine“. EL-i välispoliitika on küll võtnud selge suuna ning Euroopa on esimest korda pärast külma sõja lõppu hakanud kaitsekulutustesse tõsiselt suhtuma, kuid kas neist pingutustest tegelikult piisab? Kuidas luua Euroopat, mis on võimeline kaitsma end nii majanduslike kui ka sõjaliste ohtude eest?

Kalmu sõnul võib pidevate konfliktide kontekstis jääda valitsema sõjaväsimus ja soovimatus sekkuda probleemidesse mujal maailmas. „Ometi on kohutav sõda Ukrainas pannud meid pingutama ja andnud tõuke nii Euroopa Liidu kui ka NATO arengule. See sõda on Euroopa julgeoleku ja senise maailmakorra seisukohast liiga oluline, et võiksime endil lubada väsida.“

Konverentsi direktor Helga Kalm sõnas, et seekordne konverents toimub välispoliitiliselt huvitaval ja keerulisel ajal. „Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas on möödas üle kahe aasta. Pinged Lähis-Idas ja Kaukaasias kasvavad ja olukord Aasias on jätkuvalt pinev. Pandeemia ja sõjad on tekitanud paljudes inimestes üle maailma ebakindlust.“

Ehkki Euroopa seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, peaks peaminister Kaja Kallase sõnul vältima äärmuslikke hoiakuid. „Eelmisel aastal olime ehk liiga optimistlikud, kuid nüüd peame vältima liiga pessimistlikud olemist,“ arvas ta. Peaminister sõnas, et riikide riskiteadlikkus erineb sõltuvalt nende geograafilisest asukohast ja ajaloost. Sellest tõukub suuresti ka Euroopa kaitsevõimekuse arendamise küsimused. Ehkki kitsaskohti jagub, tõi Kallas praegusest olukorrast positiivse näitena esile, et EL-i kaitselaenu võtmise mõtet ei ole täielikult maha kantud.

Baranowski märkis, et fookus on nihkunud Ida-Euroopasse, sest seal käib sõda ja sinna liigub raha. Tema meelest on hakatud mõistma, et kui Ukraina peaks sõja kaotama, tuleb silmitsi olla võiduka Venemaaga, kes on valmis tungima kaugemale.

Paneelist joonistus välja ka tõdemus, et Euroopas peaks olema tugevam ja selgem arusaam, et „selles supis ollakse kõik koos“. Näiteks tsiteeris Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová Winston Churchilli: „Tahtsite rahu ja kuulsust, kuid saite sõja ja häbi,“ ning viitas selle asjaolule, et mõned EL-i riigid on valinud mugava elu jätkamise. „On tähtis, et suur hulk poliitikuid ja kodanikke ütleks, et peame sellest praegu loobuma, sest meie kodukandis käib sõda.“

Kallas märkis, et EL-i kese asub Prantsusmaal ja Saksamaal, sest need on liidu suurimad riigid. „Nemad määravad tooni ja see ei muutu.“ Paneelis osalejad kritiseerisid, et Ida- ja Kesk-Euroopa riigid on EL-i ja NATO juhtivatelt kohtadelt ebaõiglaselt kõrvale jäetud, sõnades, et see takistab suurema pildi hoomamist.

Geograafiast tulenevate erinevuste kõrval tehti juttu ka desinformatsioonist. „Tahaks teada seda summat, mida Venemaa on eurooplaste ajupesuks investeerinud,“ ütles Jourová. Samas märkis ta, et me ei tohiks iga konflikti ja desinformatsiooni puhul Kremlit süüdistada. „Meil on väga palju võimekaid inimesi Euroopas ja ei maksa alati näpuga Venemaale näidata. See on muutumas ohtlikuks.,“

Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson märkis, et kuigi demokraatia üheks eelduseks on arvamuste paljusus, tuleb tegeleda sellega, et inimesed oleksid suutelised tõest infot valedest eristama. Tema sõnul tuleks sellist oskust juba koolis teadlikult õpetama hakata. „Vaja on tugevat iseseisvat meediat ja haridussüsteeme. Nendesse investeerimine on samal ajal oma julgeolekusse investeerimine.“

