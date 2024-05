ISW: Vene väed on liikunud Harkivi oblastis piirist kõigest 8 kilomeetri kaugusele

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Ukraina sõjaväe esindajad teatasid, et Ukraina väed on Harkivi oblasti põhjaosas olukorra osaliselt stabiliseerinud. Ukraina operatiiv-taktikalise väegrupeeringu Hortõtsja esindaja kolonelleitnant Nazar Vološõn teatas, et Vene väed püüavad saada taktikalist edu Lukjantsi ja Vovtšanski piirkonnas, et saada platsdarm edasiliikumiseks, aga Ukraina vasturünnakute ning suurtükiväe- ja droonilöökide tõttu on Vene vägedel end nendes piirkondades keeruline kindlustada.