VIDEO | Putin Pekingis: Venemaa ja Hiina kaitsevad koos õigluse ja demokraatliku maailmakorra põhimõtteid

„Põhimõttelist tähtsust omab see, et Venemaa ja Hiina suhted ei ole konjunktuursed ega ole suunatud kellegi vastu, kes see ka ei oleks. Meie koostöö maailma asjades on üks peamisi stabiliseerivaid tegureid rahvusvahelisel areenil,“ lausus Putin, vahendab Interfax.