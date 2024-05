Fico tulistaja kuulus väidetavalt Vene-meelsesse paramilitaarsesse organisatsiooni, millel oli sidemeid näiteks Ööhuntidega

Organisatsioon asutati registreerimata enesekaitseklubina ja alates 2016. aasta aprillist kattis selle tegevust vabaühendus Naša Vlasť Je Budúcnosť (Meie Kodumaa On Tulevik), mida SB nimetas oma „tsiviilosakonnaks“.

Slovakkia jurist ja siseministri kantselei kuritegevuse ennetamise osakonna endine töötaja Daniel Milo ütles intervjuus väljaandele Denník N, et SB edendab huve, mis on Slovakkia julgeolekuhuvide vastased ja nende vaated on vastuolus näiteks riigi ametlikes strateegiadokumentides kirjutatule.