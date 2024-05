VIDEO | Margus Tsahkna sõnum grusiinidele: kui euroliidu suunas enam ei sammuta, võib Gruusia viisavabadusest ilma jääda

Tsahkna tundis tänase visiidi lõppjärgus, et Balti riikide ja Islandi ühine otsus Gruusiasse tulla on „üliõige“.

„Meie sõnu võetakse Gruusias tõsiselt. Meil on samasugune minevik, me oleme olnud okupeeritud. Meie saame Balti riikidena öelda, mis asi see Euroopa Liit on. Pole võimalik öelda, et me ei saaks Gruusia inimestest aru - väga hästi saame aru,“ sõnas välisminister Delfile.

Kohtumised nii Gruusia presidendi, peaministri kui ka parlamendi spiikriga oli väga otsesed ja avatud, märkis Tsahkna.

„Saime pingsates vestluses aru, et mõnel valitsuse liikmel ongi demokraatilisest ühiskonnast teistsugune arusaam,“ tõdes Tsahkna ning tõi näiteks MTÜ-de tegevust piirava nn välisagentide seaduse.

Tsahkna edastas Gruusia võimule selgelt, et sellist teed pidi edasi kõndides pole riigil enam õigust EL-i poolt pakutavatele hüvedele.

„Minu sõnum oli väga selge Gruusia valitsusele: kui võetakse teine suund Venemaa mõjusfääri, siis sellel on Euroopa Liidu poolt tagajärjed,“ ütles Tsahkna. „Euroopa Liit on andnud Gruusiale kandidaatstaatuse, Euroopa Liit on kehtestanud viisavabaduse Gruusias. Paljud otsused oleme teinud selle alusel, et Gruusia viib läbi 9-sammulise reformikava. Kui seda ei täideta, siis Euroopa Liit võtab oma toetused ja ettepanekud tagasi.“

Mis puudutab aga teisi viise Gruusia võimu survestamiseks - näiteks isikupõhised sanktsioonid, millega külmutada teatud isikute varasid, kehtestada neile reisikeelde -, jäi Tsahkna umbsõnaliseks.

Kui opositsiooni ja kodanikuühiskonna esindajad on märkinud, et lääs võiks sanktsioonide näol astuda samme enne sügisesi valimisi, siis selle stsenaariumi elustumise tõenäosus Tsahkna räägitust selgeks ei saanud.