Euroopa parlamendi saadik ja endine Eesti välisminister Urmas Paet (Reformierakond) sõnas, et mõrvakatse ajendiks võis olla Fico muutunud poliitiline hoiak. „Nagu ajaloos on ikka ette tulnud: kui poliitiline juht teostab poliitikat, mis kedagi väga kõvasti ärritab, siis mõni ebastabiilne tegelane võib tema vastu relva tõsta,“ tõdes Paet.

„Tõsiasi on, et oma vastuolulise poliitikaga on ta Slovakkia ühiskonnas väga paljusid ärritanud,“ lisas Paet. Ta täpsustas, et mõtleb nii riigi sisepoliitikat, kus Fico on äärmuslikkusega silma paistnud, kui ka üsna venesõbralikku ja Ukraina suhtes skeptilist välispoliitikat.