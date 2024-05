Kaja Kallas Slovakkia peaministri tulistamisest: see on sügavalt šokeeriv

„Olen Slovakkia peaministri Robert Fico mõrvakatsest sügavalt šokeeritud,“ tunnistas Kallas oma Twitteri kontol. „Rünnak valitud juhi vastu on ka rünnak demokraatia idee vastu. Soovin talle täielikku ja kiiret paranemist. Minu mõtted on tema pere ja lähedastega.“

Välisminister Margus Tsahkna märkis samuti, et rünnak Slovakkia peaministri Robert Fico vastu on šokeeriv. „Vägivald poliitikas on vastuvõetamatu,“ rõhutas Tsahkna. „Soovin Slovakkia peaministrile kiiret paranemist.“