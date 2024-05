Sotsid esitasid Lasnamäe linnaosavanemaks Tatjana Lavrova

„Tatjana Lavrova on pikalt tegutsenud erinevates vabaühendustes ja tõestanud ennast suurepärase eestvedaja ja inimeste kaasajana. Tema eestvedamisel on kodanikualgatuste korras parandatud elukeskkonda nii Lasnamäel, Tallinnas ja mujalgi. Inimesena on ta sildade ehitaja erinevate kogukondade vahel, kelle jaoks on oluline võrdsete võimaluste loomine sõltumata inimese sotsiaalsest taustast,“ ütles sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimees Madle Lippus.

„Mu süda on täis tänu Lasnamäele, sest just siin olen elanud suurema osa oma elust, tegin oma esimesed sammud, lõpetasin Lasnamäe Vene Gümnaasiumi, hakkasin töötama Sotsiaalkeskuses tunniõpetajana ülikoolis õppimise ajal. Lasnamäel elavad mu lapse mõlemad vanaemad ning paljud sõbrad ja head tuttavad. Minu prioriteedid Lasnamäel on haridus, vaimne tervis ja keskkond. Suur au on teenida Lasnamäe elanikke. Suur aitäh usalduse eest!“ ütles Tatjana Lavrova.

Tatjana Lavrova on viimased pea viis aastat töötanud STEP-programmi peanõustaja, vabatahtlike võrgustiku koordinaatori ja meediajuhina. Programm aitab 14-29-aastaseid õigusrikkumise taustaga noori tööle või õppima asumisel. Tatjana Lavrova on ka varasemalt erinevates programmides nõustanud riskigruppidesse kuuluvaid noori. Ta on holistiline regressiooniterapeut ning düsleksia, düsgraafia ja hüperaktiivsuse korrigeerija lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

Tatjana Lavrova on Teeme Ära Talgupäeva ja Maailmakoristuspäeva üks algatajaid ja eestvedajaid ning Teeme Ära logo autor. Ta on olnud ETV+ hommikuprogrammi rohelise keskkonna rubriigi saatejuht ja toimetaja ning nädalalehe Den za dnjom ajakirjanik-toimetaja. Ta on kirjutanud seitse näidendit ja mitmeid muinasjutte lastele.

Tatjana Lavrova on omandanud bakalaureusekraadi rootsi filoloogia erialal. Ta on õppinud tegevusteraapiat, holistilist regressiooniteraapiat ning düsleksia, düsgraafia ja ADHD korrigeerimist.