Eesti suursaadik Slovakkias: ühiskond on olnud ärevil pikemat aega

Eesti suursaadik Slovakkias Merle Pajula sõnas, et praegu teavad inimesed tulistamisest vaid nii palju, kui ajakirjandus vahendab. „Kohalik meedia on üsna tagasihoidlik, kuna keegi ei tea detaile ega taha kiirustada ennatlike järelduste tegemisega,“ kirjeldas ta.

Pajula sõnul kirjutab meedia, et peaminister väljus valitsuse kohtumiselt ja peatus õues, et vestelda kohalikega, kui teda tabasid kuulid. „Väidetavalt oli kuule kolm-neli, need tabasid teda kõhupiirkonda ja vist ka kätte,“ lausus Pajula. Ta lisas, et Fico toimetati haiglasse ja stabiliseeriti.

„Loodame, et see polnud nii tõsine, kui esmapilgul näis, aga seda me näeme ajapikku,“ tõdes Pajula.

Kes võis rünnaku taga seista? „Seda ei julge praegu mitte keegi oletada,“ nentis Pajula. „Seda tuleb väga põhjalikult uurida ja igasugused oletused võivad tekitada asjatut paksu verd, sest ühiskond on olnud ärevil mitme valimiskampaania tagajärjel ja ähvardusi on sihitud erinevate inimeste pihta, mis küll pole õnneks realiseerunud. Kahjuks räägib see sellest, et on inimesi, keda on võimalik motiveerida tegema asju, mida normaalne inimene ju ei teeks.“

Pajula lisas, et Slovakkia meedia pole veel kellegi poole näpuga näidanud. „Aga seda ei ole võimalik ära hoida, ja sotsiaalmeedia elab niikuinii oma elu,“ lisas ta. „Praegu ei ole võimalust ja tegelikult ka tahtmist kaugemale oletada.“

Mis saab edasi? Pajula sõnul algab uurimine ning valitsus jätkab tööd. Fico koha täidab tema seisundi edasise selgumiseni üks asepeaministritest.

Hetkel on Slovakkias neli asepeaministrit. Üks on kaitseminister Robert Kaliňák (Smer) ja kuna tema ja peaminister on samast erakonnast, siis tõenäoliselt võiks ta ajutiselt kohustused üle võtta.

Partei Hlas majandusminister Denisa Saková on samuti peaministri asetäitja, nagu ka tema erakonnakaaslane Peter Kmec, kes on majanduse elavdamise kava aseesimees. Neljas asepeaminister on keskkonnaminister Tomáš Taraba.