Eestikeelsete koolide plaan hakkabki venima? Kristina Kallas: võimalik, et peame õpetajatele kaks aastat ajapikendust andma

Kallase sõnul on hetkel terava küsimuse all Lasnamäe põhikool, kus õpivad erivajadusega lapsed. „Nende puhul peab üleminek olema planeeritud teistmoodi, teistsuguse tempoga ja tõenäoliselt lisaressursi vajadusega,“ lausus ta ja tõi näite matemaatikatunnist, kus eestikeelse põhiõpetaja kõrvale võiks jääda vene keelt kõnelev tugiõpetaja.

Haridusministri sõnul lähevad ka Lasnamäe põhikooli 1. ja 4. klasside õpilased sügisest eestikeelsele õppele. Küsimus on pigem selles, kui suur osa õppest on venekeelse tugiõpetaja poolt kaetud.

Ajapikenduse kohta ütles Kallas, et arutelu all on plaan märkida kõigile võõrkeeles, sh vene keeles õpetavatele pedagoogidele uueks keeleeksami sooritamise tähtajaks 2026. aasta. Õpetajate tegelikku keeletaset loodetakse näha juulis, kui tasemeeksamid on sooritatud.