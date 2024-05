OTSEBLOGI ja VIDEO | „Olukord on halb.“ Tulistatud Slovakkia peaminister võitleb haiglas elu eest, teda opereeritakse juba tunde

Tunnistajate sõnul kohtus Fico Handlová linna kultuurimajas kohalikega, kui teda tulistati. Fico kukkus kokku, arvatav ründaja peeti kohe kinni. Järgneb video laskmise hetkest, mis võib olla häiriv. Kaadris on põgusalt näha ka kurjategija relv. Fico on mees mustas pintsakus, kes kukub laskude ajal kaadrist välja vasakule.

Otseülekanne on lõppenud!

Vahetult pärast laske viidi Fico sündmuskohalt autoga minema, seejärel viidi ta helikopteriga haiglasse. Handlova haigla pressiesindaja sõnul oli Fico kohale jõudes teadvusel. Valitsuse teatel on Fico elu endiselt ohus. Slovakkia meedia andmeil tulistati Ficot kätesse ja kõhtu, muret teevad eelkõige alakõhtu tabanud ja siseorganeid vigastanud kuulid. Peaministri kohused võtab arvatavasti üle tema asetäitja, kaitseministrist parteikaaslane Robert Kaliňák.



Laskja on 71-aastane Slovakkia kirjanike liidu liige Juraj Čintula, kes võttis väidetavalt rünnaku omaks ja ütles politseile, et teda ärritas Fico valitsuse poliitika.