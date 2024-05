Tallinn ja Ida-Virumaa suhtuvad eestikeelsesse õppesse optimistlikult: olukord tundus alguses palju hullem

Tallinna hariduse valdkonna abilinnapea Aleksei Jašin ütles Delfile, et esimestel ja neljandatel klassidel on praeguse seisuga puudu umbes 50 õpetajat. „Me ootame juulikuud, kui on teada, kes neist 50st sooritab C1-eksamid. Ülejäänud tuleb kas juurde värvata või koolis mingisuguseid asendusi teha. Nii palju kui oleme juhtidega rääkinud, on kinnitus, et esimesed ja neljandad klassid on tehtavad ja see kindlasti saab vormistatud,“ rääkis ta.

Konkreetselt neljandate klasside juurest on puudu 33 õpetajat. Samas nentis Jašin, et tegemist on klassiõpetajatega, kes on võimelised õpetama kõigis algklassides. „See on see küsimus, kuidas üldiselt on koolis klassiõpetajatega, kes valdavad C1, ehk adekvaatne arv on see 50, mis ma ütlesin, mis on 20 kooli peale puudu esimestel ja neljandatel klassidel.“