Tallinna linnapea Ossinovski: loodame ajapikendusele, me ei saa sügisel sadu õpetajaid kaotada

Haridusminister Kristina Kallas tõdes täna, et tõenäoliselt antakse võõrkeele õpetajatele, kes sügiseks eesti keelt B2 tasemel ei oska, siiski ajapikendust. Ossinovski sõnul on Tallinn esitanud ühe ajapikenduse taotluse Lasnamäe põhikooli kohta.

Lasnamäe põhikoolis õpivad erivajadusega lapsed. Ossinovski märkis, et seadus lubab erivajadusega laste puhul teha ka individuaalselt otsuseid venekeelse õppe jätkamiseks. Muuhulgas võib see tähendada näiteks venekeelset tugiõpet ajal, kui õppetunnid toimuvad eesti keeles.

Ossinovski nentis, et Tallinnas ei vasta sügiseks uutele keelenõuetele 350 õpetajat. „Juhul, kui nad peaksid enne uut õppeaastat lahkuma, on loomulikult löögi all hariduse pakkumine ka teistes klassides, kes eesti keelsele õppele üle ei lähe,“ sõnas ta.