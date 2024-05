Kaitsevägi ja päästeamet testivad Pärnus esmakordselt ohusireenide kasutamist

Ohusireenid mängivad üht kindlat minuti pikkust tõusvat-langevat heli, mida korratakse 30-sekundiliste pausidega kolm korda ja neile reageerima ei pea. Sireenide kasutamise kohta saadetakse piirkonna elanikele ka SMS-teatega, et tegemist on õppuse raames toimuva ohusireenide testiga.

„Ohusireenide kasutamine ja sellest tuleneva koostöö harjutamine Päästeameti ja Häirekeskusega on üks oluline lüli elanikkonnakaitse hindamisest ja ettevalmistusest sõjaajaks. Tähtis on välja selgitada, kui kiiresti ja milliseid kanaleid pidi ohuteavitusinfo liigub,“ ütles kaitseväe peastaabi tsiviil-sõjalise koostöö jaoskonna ülem kolonelleitnant Gert Treu.

Ohuteavituse harjutamine toetub tugevasti Ukraina kogemusele – on oluline, et vajalikud süsteemid oleksid Eesti inimeste kaitsmiseks ükskõik millise ohu vastu valmis. Selle harjutuse läbiviimiseks on kaitsevägi, Päästeamet ja Häirekeskus teinud põhjalikku koostööd, et ohust teavitamine toimuks automaatselt, kiiresti ning et kõik osapooled oskaks vajalikke teavitussüsteeme kasutada.