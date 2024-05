Euroopa Liit mõistis Gruusia välisagentide seaduse hukka ja ähvardab kandidaatriigi ukse taha jätta

Ühtlasi sõnas ta, et kodanikuühiskonda nii jõhkralt piirav seadus võib panna punkti Gruusia EL-iga liitumise teekonnale. „EL on selgelt ja korduvalt kinnitanud, et selle seaduse vaim ja sisu ei ole kooskõlas EL-i põhinormide ja väärtustega,“ ütles Borrell.