Tartus päästis taiplik Bolti juht heauskliku vanaproua kelmide käest

Patrull sõitis kohale ning sai vanaproua ootesaalist kätte. Õnneks ei olnud naine jõudnud veel oma raha kallale minna ning politseinikel õnnestus ta ümber veenda. Selgitati, et tegemist on kelmusega ning kui ta oma raha võõrastele üle annab, ei näe ta seda enam kunagi. Pangatöötajate abiga said uuendatud ka naise PIN-koodid, et need oleks taas turvalised ning teada vaid talle endale.