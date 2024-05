SAJANDI ARMASTUS | Eestis jõuab esmakordselt lavale Heldur Karmo suur armastuslugu tuntud lauljaga

Tagasi Eestisse

1979. aastal naasis Aino isamaale Eestisse. „Mul oli filharmoonias vist esimene proov, kui üks naine uksest sisse astus ja kõva häälega karjus, et ah see ongi siis see reetur. Olin sellest rünnakust sedavõrd šokeeritud, et ei osanud muud kosta, kui küsida, kas armastus on reetmine. Ma abiellusin ju armastusega,“ meenutas Aino siinset vastuvõttu. „Nii et Eestis olin ma topeltreetur. Esiteks, et julgesin minna Riiga, ja pärast Moskvasse.“