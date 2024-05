Välisminister Tsahkna Gruusias: Gruusia valitsusel on valik Euroopa Liidu ja Venemaa vahel

„Eile Gruusia parlamendis vastu võetud välisagentide seadus võtab Gruusialt võimaluse ühineda Euroopa Liiduga,“ ütles Tsahkna. „Jagasin koos oma kolleegidega seisukohta, et demokraatliku Gruusia parim tagatis on Euroopa Liidu liikmesus ning eilne poliitiline otsus see seadus vastu võtta viib neid Euroopa Liidust kaugemale.“