Punasel väljakul „Ei sõjale“ hüüdnud mees viidi vaimuhaiglasse, kus talle süstiti psühhotroopseid aineid

5. mail teatati Hamidullini emale, et poeg viidi Gannuškini-nimelisse psühhiaatriahaiglasse nr 4, sest ta olevat politseinikele vastu hakanud ja neid rünnanud.

OVD-Info avaldas video kohtust, milles on näha, et Hamidullin liigub vaevaliselt ja teda toetatakse. Kohtusse kutsuti kiirabi, aga selle töötajad ütlesid, et põhjust haiglasse viimiseks ei ole.