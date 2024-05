OTSEPILT | Riigikogu võttis vastu Venemaa külmutatud varade kasutuselevõttu võimaldava seaduse

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul on külmutatud varade kasutamiseks õigusliku regulatsiooni loomine keeruline väljakutse, millega tegelevad mitmed liitlasriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, ning Eestil on siin teedrajav roll. „Venemaa on agressorriik, kelle tekitatud sõjakahju hüvitamine ei saa jääda Ukraina ning tema liitlaste õlgadele. Kahjude tekitamise eest vastutab Venemaa, kes peab seda vastutust ka kandma,“ ütles ta.

Terrase sõnul saab vastutuse tagamiseks Ukrainas agressioonisõjaga tekitatud kahjude hüvitamisel kasutada varasid, mis on rahvusvaheliste sanktsioonide alusel juba külmutatud ning mida nende omanikud nagunii kasutada ega käsutada ei saa. „Eesti pakub täna vastu võetud seadusega välja mehhanismi, mis näeb ette vastutuse neile inimestele ja ettevõtetele, kes on agressiooni läbiviimisega otseselt seotud või aitavad sellele kaasa,“ ütles ta ning lisas, et põhiseaduskomisjon on vastava regulatsiooni loomist eri osapooltega, sealhulgas välisekspertidega enam kui poole aasta jooksul väga põhjalikult kaalunud.