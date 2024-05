VIDEO | Ukraina kaitsejõud paiknesid Lukjantsi ja Vovtšanski piirkonnas ümber soodsamatele positsioonidele

„Olukord on endiselt terav, aga kaitsejõud peavad aktiivselt kaitselahinguid. Okupantide katsed meie kaitse murda on peatatud. Olukord on mõnevõrra stabiliseerunud. Operatiivolukord on seal endiselt keeruline, see on kogu piirivööndis dünaamiline. Vaenlane püüab seal end kindlustada edasiseks edasiliikumiseks. Praegu käib seal aktiivne lahingutegevus just väikestes asulates,“ ütles Vološõn, vahendab UNIAN.