„Kui ei uuri, siis ei saagi teada, mis meil siin maapõues on. Aga kindlasti ei saa sellega tormata. Eesti inimene ei rapsi, teebki kõike rahulikult,“ arutleb Vallbaum, kes on ühtlasi Viru-Nigula vallavanem.

Ta muljetab, et kohalikud on nii varasema kui praeguse uuringu suhtes pigem optimistlikud. Nimelt on sealne paigalseis rusuv. Ta seletab, et riigi maavara tõttu ei tohi suurtele aladele uus hoonestus kerkida. „Midagi teha ei tohi, midagi selle eest ei saa. Ettevõtted lähevad ära, inimesed samuti. Asjad on siin väga valesti!“