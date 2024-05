ANALÜÜS | Kas Ühendkuningriigil ja Euroopa Liidul võib veel ühist tulevikku olla?

Peagi möödub kaheksa aastat sellest, kui Ühendkuningriik korraldas referendumi Euroopa Liidust (EL) lahkumise üle. Rahvas otsustas lahkumise kasuks ja asi sai ametlikuks 1. veebruaril 2020. Brexiti järel aga on tollibürokraatia taastamise tulemusena kaubavahetus ülejäänud maailmaga aeglustunud, mis on omakorda nõrgestanud Ühendkuningriigi majandust. Lisaks on Brexit süvendanud inflatsiooni ja pidurdanud välisinvesteeringuid.